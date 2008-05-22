Регіонали критикують ревальвацію, бо їм вигідна дешева гривня?

«Заява пана АЗАРОВА щодо ревальвації гривні викликана суто політичними міркуваннями. Надмірна заполітизованість вже принесла багато шкоди економіці України”, - заявив в коментарі УНІАН директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

«Відповідно до українського законодавства, - зазначив І.БУРАКОВСЬКИЙ, - всі питання монетарної політики та валютного курсу є прерогативою НБУ. Більше того, представники Нацбанку вже давно публічно озвучували тему можливої ревальвації. Отже, нинішнє рішення не стало ні для кого несподіванкою".

І.БУРАКОВСЬКИЙ схвалює рішення НБУ. На його думку, тенденції до ревальвації гривні об’єктивно спостерігаються вже більше року. „Тож на сьогодні Національний банк тільки формально визнав той стан речей, який вже давно склався на міжбанківському ринку та в економіці. Якщо ми хочемо боротися з інфляцією, то такий крок, як ревальвація, є логічним”, - резюмував І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Позитивною для економіки подією назвав ревальвацію гривні і економічний експерт Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Сергій КИСЕЛЬОВ. „Але, - підкреслив він, - ця подія мала статися набагато раніше, бо більшість країн Східної та Центральної Європи, а також Китай, девальвували свої валюти до долара ще рік тому, і змогли уникнути імпортованої інфляції».

Критичні випади М.АЗАРОВА С.КИСЕЛЬОВ також вважає некоректними, «оскільки, згідно зі статтями 99 та 100 Конституції та Закону „Про НБУ”, за національну валюту відповідає Національний банк, і тільки він. Уряд не має жодних важелів впливу на НБУ, такі важелі – через кадрові призначення, має виключно Президент України”.

«Партія регіонів як політична сила, що спирається на найбільший капітал та найпотужніших експортерів зазнає значних збитків від рішення НБУ, оскільки бізнес-крилу регіоналів вигідна дешева гривня, попри те, що занижений курс гривні до долара був одним із чинників інфляції, - продовжив С.КИСЕЛЬОВ. – Тому критика АЗАРОВА зрозуміла, і зрозуміло навіть, чому він скерував її не за адресою».

Президент Центру антикризових досліджень Ярослав ЖАЛІЛО підкреслив, що ревальвація вплине на зниження вартості імпортних товарів і спонукає українських виробників аналогічної продукції знизити або, як мінімум, не підвищувати ціни на неї. У той же час, зазначає експерт, виробники продукції, орієнтованої на експорт - наприклад, у металургійній галузі, - підвищать ціни, щоби компенсувати свої втрати від здешевлення долара.

Я.ЖАЛІЛО підкреслив, що „долар ніхто не обвалював. Подорожчала національна валюта – гривня. А чинники, які до цього призвели, накопичувалися багатьма урядами протягом кількох років”.

На думку ж президента Центру економічного розвитку Олександра ПАСХАВЕРА, „передумови та наслідки ревальвації гривні є надто складним явищем, щоби дати йому однозначну оцінку. Але в якості антиінфляційного, цей захід треба було вживати в останню чергу”.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Національний банк України зміцнив національну валюту, змінивши офіційний курс гривні до долара США з 5,05 до 4,85 гривень за 1 дол.

Колишній міністр фінансів М.АЗАРОВ заявив, зокрема, з цього приводу, «різке падіння курсу долара до гривні не тільки загрожує дуже серйозним ускладненням у сфері наших торговельних відносин, захисту наших експортерів, а й означає втрати громадян, які зберігають свої заощадження в іноземній валюті».

За його словами, уряд, не внісши зміни до бюджету, не вживши заходів із захисту ринку та експортерів, може ще більше погіршити ситуацію.