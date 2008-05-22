Регіонали критикують зміцнення гривні

Фракція Партії регіонів протестує проти бюджетної політики уряду, зокрема, проти падіння курсу долара до гривні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат України Микола АЗАРОВ.

«Різке падіння курсу долара до гривні не тільки загрожує дуже серйозним ускладненням у сфері наших торговельних відносин, захисту наших експортерів, а й означає втрати громадян, які зберігають свої заощадження в іноземній валюті», – сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, уряд, не внісши зміни до бюджету, не вживши заходів із захисту ринку та експортерів, може ще більше погіршити ситуацію.

М.АЗАРОВ заявив, що Партія регіонів «проти таких рішень, які приймає останнім часом уряд».

Своєю чергою народний депутат України Ірина АКІМОВА (фракція Партії регіонів) вважає, що в теперішній ситуації падіння курсу долара до гривні може призвести також до спаду виробництва. «Ми отримаємо і галопуючу інфляцію, засновану суто на бюджетній політиці, і, з іншого боку, ми отримаємо різке підвищення відсоткових ставок, спад виробництва», – сказала вона.

За її словами, фракція Партії регіонів вимагає «чіткої антиінфляційної програми та забезпечення жорсткої координації дій уряду з Національним банком України».