Нардеп Рибчинський увійшов до групи "Воля народу"
14:06, 11 листопада 2015Політика
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Народний депутат України Євген Рибчинський увійшов до складу депутатської групи "Воля народу".
Рибчинський замінить Ланьо у групі "Воля народу" / facebook.com/ribchinski
Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі повідомив перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.
Як відомо, 6 листопада в парламенті було оголошено про вихід Рибчинського та ще двох депутатів з фракції "Блок Петра Порошенко", а Михайла Ланьо - з "Волі народу".
Євген Рибчинський - відомий український поет, композитор і продюсер, є сином поета Юрія Рибчинського.
Він був обраний у Верховну Раду від БПП в окрузі №211 у Києві.
Рибчинський також балотувався як самовисуванець на виборах мера Києва, 25 жовтня, хоча кандидатом від БПП на них був чинний мер Віталій Кличко. Він отримав результат в 3895, або 0,45% голосів.
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