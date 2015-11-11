Нардеп Рибчинський увійшов до групи "Воля народу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі повідомив перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.

Як відомо, 6 листопада в парламенті було оголошено про вихід Рибчинського та ще двох депутатів з фракції "Блок Петра Порошенко", а Михайла Ланьо - з "Волі народу".

Євген Рибчинський - відомий український поет, композитор і продюсер, є сином поета Юрія Рибчинського.

Він був обраний у Верховну Раду від БПП в окрузі №211 у Києві.

Рибчинський також балотувався як самовисуванець на виборах мера Києва, 25 жовтня, хоча кандидатом від БПП на них був чинний мер Віталій Кличко. Він отримав результат в 3895, або 0,45% голосів.