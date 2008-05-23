БЮТ вимагає розслідувати побиття людей під Секретаріатом Президента

Блок Юлії Тимошенко висловлює обурення у зв’язку із побиттям людей під стінами Секретаріату Президента України 22 травня і вимагає від правоохоронних органів розслідування цього інциденту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, особи у цивільному в кількості близько 20 осіб із застосуванням сили розігнали мітинг потерпілих від афери компанії „Еліта-Центру”. Мітинг носив мирний характер, а його вимогою було прискорення виконання указу Президента № 119/2008 щодо відновлення прав потерпілих. Під час розгону одержали тілесні ушкодження кілька учасників мітингу, йдеться у повідомленні.

БЮТ наголошує, що «фактично бандитськими методами під стінами резиденції «гаранта Конституції» було розтоптане конституційне право громадян на захист від бездіяльності влади. Дана подія свідчить не лише про зростання закритості влади, але й про підтримку Секретаріатом діяльності мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Саме нинішня Київська влада причетна до організації афери «Еліта-Центру».

Таким чином, заявюять у БЮТ, «Секретаріат Президента фактично продемонстрував, що зі свого боку покриває цю аферу».

Блок Юлії Тимошенко вимагає від правоохоронних органів невідкладного розслідування інциденту та притягнення до відповідальності організаторів побиття людей. БЮТ вимагає з’ясувати: «хто, де і коли віддав розпорядження бити людей під вікнами президентського Секретаріату, а також притягнення до відповідальності всіх без винятку організаторів афери «Еліта-Центру».