Медведчук подав до суду на СБУ та Наливайченка

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва зареєстрував позовну заяву Віктора МЕДВЕДЧУКА до Cлужби безпеки України та в.о. начальника СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Про це повідомляється на офіційному сайті Соціал-демократичної партії України (об’єднаної).

У позові В.МЕДВЕДЧУК "просить визнати недостовірною і непідтвердженою інформацію, озвучену керівником СБУ на брифінгу 19 травня 2008 року, де, як відомо, пан НАЛИВАЙЧЕНКО заявив про нібито причетність Віктора МЕДВЕДЧУКА до порушень виборчого законодавства у процесі передвиборної агітації на виборах до Київради".

За даними СДПУ(о), у позовній заяві, в якій відзначено, що право людини на честь і гідність гарантоване Конституцією України, особливо підкреслюється, що згідно з Законом України "Про службу безпеки України", СБУ є державним органом, що діє на принципах законності та поваги до прав людини, а також позапартійності.

Як повідомлялося, 19 травня тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Службою безпеки задокументовано 35 випадків підкупу виборців і викрито схему підкупу виборців під назвою «Вавилон», яка є розробкою російських політтехнологів.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що очолюване ним відомство перевіряє причетність до замовлення у російських політтехнологів системи "Вавилон" громадянином України Віктором МЕДВЕДЧУКОМ.

21 травня Служба безпеки України опитала колишнього керівника Адміністрації екс-Президента Леоніда КУЧМИ В.МЕДВЕДЧУКА щодо можливої причетності до застосування незаконної виборчої технології «Вавилон».

Зокрема, за словами начальника Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області Василя ГРИЦАКА, «Службою безпеки проведено опитування громадянина МЕДВЕДЧУКА Віктора Володимировича". "Ті пояснення, які він надав, будуть залучені до матеріалів перевірки», - сказав він, додавши при цьому, що після проведення перевірки буде прийнята відповідна правова оцінка.