У КВУ розповіли, як український телеканал в прямому ефірі агітував за одного з кандидатів у мери в "день тиші"

Про це у коментарі УНІАН заявив глава Комітету виборців України Олексій Кошель.

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«Те, що «Інтер» показав і озвучив пост Вілкула у «Фейсбуці» – так, звичайно, є проблема, має місце пряма агітація. Але довести, що кандидат Вілкул причетний до того, що один з телеканалів показав це в прямому ефірі, практично неможливо», - зазначив Кошель.

Також Кошель зазначив, що так само практично неможливо буде довести в суді, що «Інтер» таким чином порушив режим тиші.

«Вони можуть повідомити, що це не є агітацією, а є інформацією про загрозу силовий сценарій і вони просто виконують свою журналістську роботу. Тобто провести межу, де є агітація, а де є інформування, фактично неможливо», - пояснив експерт.

Крім того, так само буде важко довести і покарати самого Вілкула, додав глава КВУ.

«Формально це є порушенням. Навіть якщо кандидат розміщує агітаційні матеріали в день тиші, навіть якщо кандидат проводить певну агітацію, або контрагітацію – агітацію проти свого опонента, то формально це є порушенням виборчого законодавства, але відповідальність за нього незначна. За порушення виборчого законодавства в день тиші, приміром, за борди передбачена лише адміністративна відповідальність, якщо не помиляюсь, десь 700 грн.», - заначив Кошель.

За його словами, завжди дуже складно довести, де відбувається агітація в день тиші і день виборів, а де не відбувається. До прикладу, у Житомирі закрили кілька торгових точок, де продавали місцеву газету «Субота», яка містила агітаційні матеріали кандидатів. А власники газети заявили, що вона вийшла друком ще в середу, тому це не є порушенням.

«Тому перспектива подібних судових розглядів, коли справа стосується заяв, взаємних звинувачень, або певних піар-акцій, вона фактично є незначною, але навіть якщо в судовому порядку буде доведено, за це передбачається незначна адміністративна відповідальність. Саме цим користуються політики», - наголосив Кошель.

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«А формат політичної відповідальності на сьогодні не працює. Вірніше, працює, але досить слабко. Тобто відрази суспільства до подібних дій, яка би позначились на потужній втраті електоральних показників, майже немає. Тому природньо, що подібні заяви роблять», - додав він.

Тож, на його думку, має бути відповідальність більше у політичній площині, коли виборець усвідомлює позицію журналістів і позицію кандидата, який звинувачує свого опонента – навіть якщо формально вони нічого не порушують. Бо як би не було прописано виборче законодавство, все врегулювати і врахувати все одно неможливо.