Порошенко заявляє про ескалацію ситуації на сході та підвищення рівня бойової готовності

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювалося сьогодні ввечері.

Президент заявив, що спостерігається ескалація ситуації на сході України останнім часом.

“Ми дійсно бачимо тверді демонстрації ескалації ситуації на сході. Зросла кількість обстрілів, і реакція наша була миттєвою. Я віддав абсолютно чіткий наказ, що як тільки створюється загроза для життя українських військових, наших воїнів, наших героїв, українські військові мають право відкривати вогонь у відповідь. І це призвело вже до відповідних наслідків: були знищені чотири диверсійно-розвідувальні групи бойовиків, одна з яких підійшла на 80 м до нашого спостережного посту. І наші військові діяли абсолютно професійно, підпустили їх, це було вночі, вони були обладнані тепловізорами, забезпечили відповідну реакцію, диверсійно-розвідувальна група була знищена”, - повідомив Порошенко

За його словами, в речах, які були кинуті терористами, були знайдені документи, які підтверджують російське громадянство тих, хто здійснював цю атаку.

“Ми різко підвищили рівень бойової готовності і кроки, які українська армія буде вживати для захисту”, - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що зараз і завтра проводяться необхідні зустрічі з керівництвом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та вказуються місця, де, за даними розвідки, зберігаються невідведені важка техніка та артилерія.