У ніч на 11 грудня екс-керівництво держави незаконно задіяло "Беркут" для розгону Майдану - ГПУ

Хоча згідно із судовою ухвалою забезпечення позову про незаконність масових зібрань на Майдані Незалежності повинні були брати участь тільки дільничні інспектори міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Він зазначив, що на той момент судового рішення про заборону масових акцій не було. Була лише ухвала суду про забезпечення позову, і згідно з цим визначенням, дій щодо припинення масових акцій повинні були вживати виключно дільничні інспектори.

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"Ці дії, як і попередні, були організовані вищим керівництвом держави і правоохоронних органів, у тому числі щодо лінії громадської безпеки. Вони нібито під законним приводом організували незаконні дії з розгону протестних акцій, оскільки рішення по суті суд не приймав, було тільки рішення про забезпечення позову. Більшість насильницьких дій чинили підрозділи «Беркуту», які офіційно не залучалися до виконання судового рішення. Там мали б фігурувати тільки дільничні Шевченківського району", - сказав Горбатюк.