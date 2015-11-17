Порошенко підписав закон про допуск в Україну іноземних військових у листопаді-грудні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

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Згідно з відповідним указом від 6 листопада 2015 року № 626/2015, на територію України допускаються для участі у багатонаціональному навчанні в листопаді – грудні 2015 року на строк до 61 доби підрозділи збройних сил Сполучених Штатів Америки, інших країн – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2500 військовослужбовців з озброєнням та військовою технікою).

Закон ухвалено на виконання процедур, визначених Конституцією України. Він набирає чинності з дня його опублікування, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада ухвалила закон "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональних навчаннях" (№ 3428).

Відповідні навчання розпочнуться 23 листопада 2015 року. Вони триватимуть на Яворівському полігоні.