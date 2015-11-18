Тиск на РФ потрібно зберегти для виконання зобов'язань за Мінськими угодами - Нуланд

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд наголошує, що тиск на Росію необхідно зберегти для повного виконання нею усіх незавершених зобов'язань згідно з Мінськими угодами.

Про це йдеться у її заяві на сайті Держдепартаменту США, яку вона оголосила 17 листопада у Берліні.

Помічник Держсекретаря нагадала, що допомога Україні з боку США включала політичну, економічну та безпекову підтримку. "Ми запровадили послідовно жорсткі етапи санкцій, щоб посадити Росію за стіл переговорів, і ми підтримали дипломатичне врегулювання конфлікту за допомогою Мінських угод та переговорів у нормандському форматі на чолі з Німеччиною та Францією", - сказала Нуланд.

Вона зазначила, що зараз необхідно допомогти Україні подолати всі існуючі труднощі.

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"Ми повинні зберігати тиск на Росію та її спільників-сепаратистів для завершення впровадження невиконаних зобов'язань за Мінськом", - наголосила Нуланд.

У цьому зв'язку вона звернула увагу, що мова йде про звільнення усіх заручників; забезпечення повного доступу на Донбасі гуманітарним агенціям ООН, неурядовим організаціям та українським урядовим установам з надання допомоги.

Окрім того, Нуланд висловила необхідність проведення вільних та справедливих виборів на Донбасі у відповідності до української Конституції та за участі спостережної місії за виборами Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ; виведення з України усіх іноземних сил та озброєння, а також повернення контролю України над державним кордоном.

"Санкції є невід'ємним інструментом, щоб утримувати Росію відповідальною. Вони повинні бути продовжені, допоки Мінські угоди не будуть повністю впроваджені. І ми повинні зберігати в силі наші санкції, які пов'язані з Кримом, до того часу, поки Росія не поверне півострів Україні", - заявила Нуланд.