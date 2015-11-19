Луценко вважає, що Парасюку треба вибачитися за "тупе фізичне насилля", а Пісному - простити

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Факт фізичного насилля у стінах парламенту з боку недоторканного депутата до викликаного працівника правоохоронного органу - неприпустимий. Якщо проти Пісного чи Парасюка є обгрунтовані підозри порушень закону, то єдиним способом є не словесна еквілібристика, а заява в Національне антикорупційне бюро. Тупе ж фізичне насилля члена антикорупційного комітету дискредитує прийнятий ним же законний шлях встановлення істини. Вимагати законності незаконними методами - шлях в нікуди", - заявив Луценко.

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В той же час він підкреслив, що Пісний багато зробив для Майдану.

"Ще гірше, що це зроблено щодо людини, яка від першого до останнього дня працювала на Майдані. Сотня автобусів зі Львова, протидія титушкам, виведення львівських міліціонерів зі зброєю на захист майданівців - все це робота Пісного. При цьому ні Пісний, ні Парасюк не мають мірятися вагою зробленого на Майдані. Революція гідності зобов'язує їх до вибачення і прощення", - написав голова фракції БПП.

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