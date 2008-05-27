Гриценко вважає, що у Ющенка немає політичного майбутнього

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає політичного майбутнього.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, про це він сказав в інтерв‘ю радіо "Свобода".

«Людина, яка мала понад 60% підтримки виборців, і яка зараз має, можна сперечатися, 8%, 10% чи 12%, то це людина, яка не має політичного майбутнього для того, щоб бути переобраним на цю ж саму посаду», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, "мабуть, особиста трагедія чинного Президента в тому, що, маючи той підйом, який буває, по-перше, не в кожній країні, а по-друге, не кожного навіть століття, маючи все те, що було наприкінці 2004 -на початку 2005 року, і так, вибачте, бездарно все це здати і не досягти позитивного результату, я думаю, що це особиста трагедія для нього як для політика".

А.ГРИЦЕНКО висловив упевненість, що на цьому фоні «ми вже не можемо говорити про те, що навколо Президента ЮЩЕНКА можуть згуртуватися політичні сили, які ще раз повірять, що він зможе за наступних 5 років повести країну ще далі чи ще швидше в Європу, наприклад».