Енергетична блокада Криму: Рада за участю уряду та силовиків повинна негайно розібратися у ситуації - нардеп

Про це заявив голова фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, передає кореспондент УНІАН.

«Ми не можемо в парламенті обійти увагою те, що відбувається зараз у Херсонській області. Нам треба заслухати терміново інформацію уряду, я маю на увазі і силовиків, і відповідно, міністра енергетики, і прем'єр-міністра. І ми повинні розуміти, чи це дійсно є енергоблокада Криму, чи це є блокада тих людей, які цим займаються», зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.

Раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили, що через пошкодження ліній і підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено припинила поставку електрики до двох районів Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для забезпечення 40% споживачів Херсонської й Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач.

В «Укренерго» зазначили, що в результаті переговорів виконуючого обов'язки директора «Укренерго» Всеволода Ковальчука з керівництвом протестувальників досягнута домовленість про зустріч директора Херсонських магістральних енергетичних мереж Південної енергосистеми Ігоря Боске з представниками учасників блокади з метою врегулювання ситуації.