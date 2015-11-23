Енергетична блокада Криму: Рада за участю уряду та силовиків повинна негайно розібратися у ситуації - нардеп
Верховна Рада України має терміново заслухати інформацію щодо енергоблокади Криму за участю уряду та силовиків.
Про це заявив голова фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, передає кореспондент УНІАН.
«Ми не можемо в парламенті обійти увагою те, що відбувається зараз у Херсонській області. Нам треба заслухати терміново інформацію уряду, я маю на увазі і силовиків, і відповідно, міністра енергетики, і прем'єр-міністра. І ми повинні розуміти, чи це дійсно є енергоблокада Криму, чи це є блокада тих людей, які цим займаються», зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.
Раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили, що через пошкодження ліній і підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено припинила поставку електрики до двох районів Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для забезпечення 40% споживачів Херсонської й Миколаївської областей.
Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач.
В «Укренерго» зазначили, що в результаті переговорів виконуючого обов'язки директора «Укренерго» Всеволода Ковальчука з керівництвом протестувальників досягнута домовленість про зустріч директора Херсонських магістральних енергетичних мереж Південної енергосистеми Ігоря Боске з представниками учасників блокади з метою врегулювання ситуації.