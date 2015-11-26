Нідерланди переглянуть рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Гаазі на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

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Прем’єр Нідерландів зазначив, що, згідно з чинним законом, "уряд повинен переглянути своє рішення після референдуму, який відбудеться, і ми це будемо робити".

"Перш за все, ми повинні провести референдум, і потім ми повинні прийняти рішення, беручи до уваги результати референдуму", - заявив Марк Рютте.

Він зауважив, що перед референдумом дебати з цього питання у Нідерландах продовжуються.

При цьому прем’єр пояснив, чому Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом важлива.

"Це важливо, тому що як Європейський Союз, так і Нідерланди потребують стабільності у сусідніх країнах. Ми живемо у світі, де відбувається багато конфлікти, особливо навколо Європи", - наголосив Марк Рютте.

Глава уряду Нідерландів заявив, що Угода про асоціацію допоможе двостороннім торговельним відносинам між ЄС та Україною та зміцнить українську економіку.

Водночас він заявив, що асоціація повинна Україні допомогти у проведенні демократичних конституційних змін, особливо в питанні ефективної боротьби з корупцією.

Марк Рютте наголосив, що асоціація не має нічого спільного з тим, що країна одразу же набуває свого роду членства в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди цього року завершили процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Пізніше група GeenPeil ініціювала референдум стосовно доцільності ратифікації країною цього документа.

6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Нідерланди виділили 2 млн євро на кампанію щодо референдуму стосовно Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

На сьогодні процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС повністю завершили всі країни-члени ЄС.