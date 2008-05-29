Регіонали хочуть викликати Тимошенко на килим

Партія регіонів на початку наступного пленарного тижня вимагатиме звіту уряду у Верховній Раді про курсову політику.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат від Партії регіонів Анатолій КІНАХ.

"Ми вимагаємо…, щоб на початку пленарного засідання Верховної Ради ми заслухали звіт уряду з цього питання і далі виходили на ті параметри, які повинні максимально знизити негативний вплив на конкурентоспроможність економіки і рівень життя громадян", - сказав А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. Проте вже 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладеного вето до рішення правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.

Голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО ввечері 22 травня заявив, що, виходячи з рішення Ради, в Україні станом на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Проте Нацбанк на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD США - 485.0000 грн.

На сьогоднішній день в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, який затверджує Рада Нацбанку, коридор курсу гривні встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.

23 травня в Мінську прем`єр-міністр України Юлія ТИОШЕНКО назвала політичним рішення Ради Національного банку України щодо зміни офіційного курсу гривні до долара.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряду законодавчо заборонено втручатися в діяльність Нацбанку і все, що пов`язане з монетарною політикою і валютними курсами - це винятково функція НБУ. «Єдине, що мені дуже шкода, так це те, що політика починає втручатися в роботу Національного банку. Коли Рада НБУ створена на політичній основі і виникають певні дисонанси між Радою і Національним банком – ось це, до речі, дуже погано», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

28 травня вона повідомила, що Кабміну законодавчо заборонено впливати на політику і рішення Нацбанку.