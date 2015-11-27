Гройсман вважає, що нинішня Рада працює втричі інтенсивніше за попередні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті з нагоди першого року роботи ВР VІІІ скликання.

"Цей парламент, який, можливо, критикують більше, ніж будь-який інший попередній парламент, насправді працює майже втричі інтенсивніше, ніж попередні", - заявив спікер і додав, що за рік було ухвалено більше 800 рішень.

При цьому голова ВР відзначив, що головним показником якості є те, що "досі не провалили жодного важливого для України рішення".

Гройсман нагадав про ухвалення рішень для зміцнення обороноздатності країни, скасування Україною позаблокового статусу; рішення для забезпечення фінансової стабілізації і продовження фінансової підтримки України з боку міжнародних партнерів.

"Ми прийняли увесь необхідний пакет законів для безвізового режиму", - додав голова парламенту.

Крім того, він нагадав про пакет законів з метою належної організації боротьби з корупцією та реформу з децентралізації, а також закони про декомунацізію.

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"Ми зробили суттєві кроки з формування демократичних медіа - розкрили інформацію ЗМІ про структуру власності, відомості про кінцевих власників", - сказав спікер.

Гройсман також нагадав, що було розпочато реформу ВР спільно з місією Європарламенту, яку очолює Пет Кокс. Зокрема, за його словами, було розпочато впровадження елементів електронного парламенту, реорганізацію роботи апарату, впровадження нової системи та підготовки пленарних засідань. "Дорожня карта реформи ВР має бути готова у січні, і наші європейські партнери далі допоможуть нам її втілити", - сказав Гройсман.

Крім того, він висловив переконання, що розпуск парламенту "може спричинити величезну кризу в Українській державі".

Говорячи про недопрацювання парламенту, Гройсман висловив думку, що недовіра до українського парламенту значною мірою пов’язана з тим, що "ми досі не стали парламентом відповідальних депутатів". "Дисципліна участі депутатів у пленарних засіданнях ВР і засіданнях комітетів залишається проблемою, яка в багатьох випадках ставить під ризик прийняття важливих рішень", - сказав спікер.