Парубій оголосив про "прийняття" ВР без голосування звернення до світу про визнання Голодомору геноцидом

Як передає кореспондент УНІАН, текст документа перший віце-спікер зачитав у сесійній залі парламенту.

"Україна в 1932-1933 роках пережила страшну трагедію – Голодомор, який забрав мільйони людських життів. Злочинний комуністичний тоталітарний режим шляхом насильницького вилучення харчів, блокади сіл і цілих районів, заборони виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних навмисне створив для українців такі життєві умови, які були розраховані на фізичне знищення", - йдеться у ньому.

Така політика режиму, зазначив він, є злочином проти людяності, згідно з Конвенцією ООН від 9 грудня 1948 року про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього.

Парубій підкреслив, що керівництво СРСР блокувало будь-яку інформацію про реальну ситуацію в Україні і свідомо дезорієнтувало світову громадськість.

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"Тим не менш, деякі іноземні журналісти, які побували в оточеній залізною завісою і охопленій голодом Україні, зуміли своїми публікаціями донести світові правду про злочин вбивства мільйонів людей", - йдеться у проекті звернення.

У той же час сьогодні, зазначив Парубій, Україна знову стала жертвою агресії "сталінських послідовників з Кремля".

"Україна протистоїть не тільки агресії зі сходу, але і масштабній інформаційній навалі, яка спирається на брехню. Агресор знову вибудовує стіну пропаганди, щоб приховати свої злочини. І сьогодні, як і вісім десятків років тому, Україна вимагає слова правди, щоб світ знав", - підкреслив він.

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Верховна Рада, зазначив перший віце-спікер, висловлює подяку всім державам світу, які сьогодні підтримують Україну в протистоянні з агресором, а також всім, хто сьогодні доносить правду про події в Україні до світової громадськості.

"Хочу, щоб ця заява, при загальній підтримці, вважалася заявою Верховної Ради України", - сказав Парубій і закликав усіх українців завтра о 16:00 запалити свічку пам'яті жертв Голодомору.

Після цього депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.

Незважаючи на те, що голосування за звернення в сесійній залі не було, Парубій звернувся до приблизно 50 присутніх депутатів з питанням, чи є загальна підтримка залу, щоб це звернення було прийнято Верховною Радою. Депутати не висловили заперечень і перший віце-спікер сказав: "Будемо вважати, що це заяву прийнято Верховною Радою України".

На сайті Ради відповідний проект постановдения №3525 не значиться як прийнятий.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2006 року Верховна Рада прийняла закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", яким Голодомор визнано геноцидом українського народу.

Офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу понад 20 країн світу.