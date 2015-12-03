Самовисуванець Требушкін переміг у Красноармійську з результатом 83,5% - ЦВК
Самовисуванець і колишній мер Димитрова Донецької області Руслан Требушкин переміг на виборах мера сусіднього Красноармійська.
Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
Требушкин отримав підтримку 17441 виборця (83,53% від усіх, хто проголосував).
Друге місце зайняв кандидат Молодіжної партії Сергій Андрійченко, що отримав 1582 голоси (7,58%).
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За Сергія Дороша ("Блок Петра Порошенка "Солідарність") проголосувало 533 людини (2,55%), за Ігоря Регана ("Самопоміч") - 480 (2,3%), а за Олександра Яструбенка ("Наш край") - 326 (1,56%).
Інші кандидати отримали менше 100 голосів і менш 0,5%. Всього у виборах мера Красноармійська брало участь 20 кандидатів.
Зазначимо, що на виборах 25 жовтня у самому Димитрові переміг висуванець "Опозиційного блоку" Олександр Брикалов, що до того був секретарем міськради.
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Як відзначали місцеві ЗМІ, Требушкін та Брыкалов відомі як активні сепаратисти, а прапор "ДНР" навіть деякий час висів на будівлі міськради Димитрова.
Під час протистояння на Грушевського в Києві Требушкін особисто возив "Беркуту" шкарпетки і сало, згодом називав нову українську владу "хунтою", а згадуючи анексію Криму, говорив, що "вдячний Путіну за те, що він зробив".
Проте вже восени 2014 року він намагався балотуватися у Верховну Раду, але зняв свою кандидатуру через появу відеоролика про те, як в Димитрові викопуються водопровідні труби під виглядом їх заміни. Автори відео стверджували, що труби вивозять у невідомому напрямку і до цього причетний сам мер.