В України є набір бойових даних, що не має аналогів, який може допомогти Києву довести свою цінність як союзника США, пише видання.

Україна вивчає можливості обміну даними з поля бою зі своїми союзниками, заявив глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters, назвавши цей величезний масив інформації однією з "карт" Києва для зміцнення своєї позиції в переговорах про підтримку з боку дружніх країн.

"Дані, які ми маємо у своєму розпорядженні, безцінні для будь-якої країни", - заявив виданню Федоров, додавши, однак, що Україна наразі "дуже обережно" підходить до їхнього обміну.

Як пояснює Reuters, великі набори даних мають вирішальне значення для навчання моделей штучного інтелекту розпізнавати закономірності та робити прогнози. І ця потреба особливо актуальна в глобальному оборонному секторі.

"У той час як набори даних для більшості цивільних видів діяльності можна знайти в комерційному продажі, найбільша війна 21 століття між передовими арміями дала Україні набір бойових даних, що не має аналогів, який може допомогти Києву довести свою цінність як союзника Вашингтона", - пише видання.

З моменту початку російського вторгнення 2022 року Україна зібрала величезну кількість ретельно зафіксованих статистичних даних з полів битв. А з урахуванням того, що війна все частіше ведеться за допомогою дронів, тепер у неї є мільйони годин бойових зйомок, знятих з повітря.

"Я думаю, що це одна з "карт", як кажуть наші колеги і партнери, для побудови взаємовигідних відносин", - сказав Федоров. - "Попит на дані неймовірно високий, але наразі ми формуємо політику, як правильно організувати цей процес".

Україна також прагне позиціонувати себе як полігон для міжнародних оборонних компаній, запрошуючи їх випробувати нову зброю на території України. Федоров сказав, що наразі отримано майже 1000 заявок, і 50 різних продуктів "прибувають в Україну".

ШІ в дронах на фронті

Україна тепер використовує ШІ для допомоги в пілотуванні дронів, зокрема кількох своїх систем, які використовуються для нанесення ударів на великі відстані в глибині Росії, сказав Федоров. Комп'ютери можуть сканувати докладні аерофотознімки і супутникові розвідувальні зображення в пошуках цілей, на пошук яких людині знадобилися б "десятки годин", сказав він.

Він додав, що Україна використовує технологію ШІ від американської компанії з аналізу даних Palantir для аналізу російських ударів по Україні на предмет закономірностей або відстеження дезінформаційних кампаній Москви.

Не всі застосування Palantir в Україні мають військовий характер. Федоров сказав, що система також допомогла визначити, де будувати бомбосховища для шкіл, або які території слід насамперед розмінувати.

Він також зазначив, що наразі від 80% до 90% російських цілей, уражених на полі бою, знищуються за допомогою дронів. Це збільшення порівняно з 2024 роком, коли майже 70% військ і 75% транспортних засобів, уражених Україною, були знищені за допомогою дронів.

Раніше видання Sky News отримало ексклюзивний доступ до одного з українських заводів із виробництва дронів. Зазначається, що компанію з виробництва дронів General Cherry заснували волонтери на початку війни, вони виробляли 100 одиниць на місяць, але зараз вона виробляє в тисячу разів більше. Місцезнаходження заводу є таємницею, яку ретельно охороняють, його часто переміщують, щоб уберегти від російських ударів.

Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що фахівці зі США дуже уважно вивчають досвід бойового використання безпілотників в Україні.

