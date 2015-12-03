Порошенко проти термінів "інвалід" та "особа з обмеженими можливостями"

Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Під час зустрічі з представниками громадськості глава держави запропонував "відмовитися від радянського слова "інвалід" та слідувати міжнародним стандартам, закріпленим в Конвенції ООН про права людей з інвалідністю".

"Я не хочу, щоб стосовно людей з інвалідністю використовували слово "інвалід" або словосполучення "неповносправний" чи "особа з обмеженими можливостями". Українські громадяни повинні бути рівноправними, навіть маючи інвалідність", - заявив Порошенко.

Президент наголосив, що "держава разом із суспільством повинна ліквідувати всі бар'єри, що заважають повній та ефективній участі людей з інвалідністю в житті суспільства нарівні з іншими, та створити для них справедливі та сприятливі умови життєдіяльності".

Читайте такожРада дозволила безкоштовно віддавати інвалідам автомобіль після 10 років експлуатації

"Жодна людина з інвалідністю - чи то учасник антитерористичної операції, чи то внутрішньо переміщена особа, чи то просто людина, доля якої обтяжена інвалідністю, не повинна відчувати на собі порушення прав, а тим більше - дискримінацію за ознакою інвалідності", - сказав президент під час зустрічі.

Глава держави також наголосив на важливості запровадження в повній мірі європейських стандартів в питанні забезпечення прав вказаної категорії людей. "Якщо ми рухаємося до Європи, то це не лише безвізовий режим, не лише фінансове забезпечення тих чи інших програм, а це в першу чергу зміна ставлення до людей з інвалідністю – одна з ключових європейських цінностей, про які ми говорили під час Революції гідності", - наголосив Порошенко.

Читайте такожІнвалідам з дитинства першої групи після 18 років соцдопомогу не зменшуватимуть

Президент також підкреслив необхідність прибрати бюрократичні перепони для воїнів АТО, які отримали інвалідність і потребують оформлення відповідних документів. За його словами, зараз запроваджується "Картка бійця", яка "дасть можливість чітко знати наскільки боєць забезпечений усім необхідним і спростить оформлення усіх відповідних соціальних гарантій".

Крім того, Порошенко підписав указ, спрямований на збільшення з 250 до 300 числа президентських стипендій для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів. "Наші спортсмени з інвалідністю вивели Україну у лідери світового спорту та є зразком неймовірної сили духу та патріотизму, а тому заслуговують на державну підтримку", - наголосив він.