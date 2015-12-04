Полторак відвідає штаб-квартиру НАТО 7 грудня
19:17, 04 грудня 2015Політика
128 0
Міністр оборони Степан Полторак має намір відвідати штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 7 грудня.
Степан Полторак має намір відвідати штаб-квартиру НАТО в Брюсселі / Фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні на сайті Альянсу.
Полторак має намір зустрітися з заступником генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу.
Читайте такожПорошенко: де-факто НАТО – наш головний партнер із безпеки
Відзначається, що заходи для журналістів в рамках цього візиту не заплановані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter