Полторак відвідає штаб-квартиру НАТО 7 грудня

19:17, 04 грудня 2015
Політика
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Міністр оборони Степан Полторак має намір відвідати штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 7 грудня.

УНИАН

Про це йдеться в повідомленні на сайті Альянсу.

Полторак має намір зустрітися з заступником генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу.

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Відзначається, що заходи для журналістів в рамках цього візиту не заплановані.

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