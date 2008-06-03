Клюєв знає, що дорожче за нафту і золото

Влада повинна виробити єдиний підхід до технічного переозброєння українських атомних електростанцій. Про це заявив в інтерв`ю агентству УНІАН народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ, коментуючи рішення науково-технічної ради Мінпаливенерго схвалити можливість використання в Україні канадських атомних реакторів CANDU.

Він нагадав, що 20 травня 2008 року науково-технічна рада Мінпаливенерго схвалила можливість використання канадських атомних реакторів CANDU на українських АЕС.

На його думку, Україна й далі повинна використовувати реактори типу ВВЕР, оскільки вони «набагато дешевші, а також держава володіє висококваліфікованими фахівцями з їх проектування та обслуговування».

«Поквапливі спроби лобіювати конкретного західного виробника, чи то канадського, чи французького, можуть призвести до величезних додаткових витрат держави, а отже – до ще більшої залежності», - наголосив А.КЛЮЄВ. Він зазначив, що проблему навчання тисяч кваліфікованих фахівців не можна недооцінювати. За його словами, «інтелектуальний ресурс нації набагато дорожчий за нафту й золото».

А.КЛЮЄВ вважає, що наміри купувати ліцензовані проекти для будівництва нових енергоблоків АЕС у Росії чи Канаді, свідчать про «безвідповідальне ставлення влади до вітчизняної науки». Колишній віце-прем`єр-міністр вважає, що Україна повинна зробити все можливе, щоб збільшити свою незалежність в атомній галузі – насамперед за рахунок розвитку власного інтелектуального потенціалу.

А.КЛЮЄВ назвав «абсолютно неадекватними» кроки уряду щодо зміни системи управління в атомній енергетиці. Він вважає правильним рішення уряду В.ЯНУКОВИЧА про створення вертикально інтегрованого державного концерну, який об`єднував усі підприємства атомної промисловості. За його словами, «сьогоднішнє перетасовування підприємств і системи управління негативно вплине на їхню діяльність – будь-яка подібна реформа відволікає щонайменше на рік від ефективної роботи».

Як відомо, 17 квітня 2008 року уряд Ю.ТИМОШЕНКО доручив Мінпаливенерго остаточно ліквідувати концерн "Укратомпром" і подати на затвердження уряду документи про створення державного концерну "Ядерне паливо". Уряд вивів зі складу “Укратомпрому” “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, “Дирекція підприємства, створюваного на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд”, “Смоли”, “Дніпровський завод прецизійних труб”, а також “Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології”, на базі яких і створюватиметься новий державний концерн “Ядерне паливо”.