Деканоїдзе анонсувала створення в Україні нової системи детективів

Про це вона заявила в інтерв'ю Новому времени.

"У нас вже майже готовий законопроект про перехід на нову сучасну систему детективів. Після Нового року я звернуся в парламент і уряд з цим проектом. Зараз у нас два напрямки: слідство і карний розшук, оперативні дії. Це трохи совкова система. Я вважаю, що їх треба об'єднати в детективні групи. Я буду робити все, щоб парламент і уряд нас підтримали", - заявила Деканоїдзе.

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За її словами, детектив - це універсальний поліцейський.

"Я думаю, ми повинні прагнути створити універсального поліцейського. Крім цього, ми будемо повністю переробляти систему навчання дільничних. Тому що дільничні зараз не виконують своїх функцій. А дільничний повинен стати основною ланкою в поліції, людиною, яка все знає. Громадським поліцейським. Спілкується у школах, розмовляє з батьками, з патрульними", - зазначила голова Національної поліції.

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