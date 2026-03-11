Новий рекорд у майже 44 гривні: офіційний курс долара на 12 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,93 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 12 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,98 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 10 березня – 43,90 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,07/44,10 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,09/51,10 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 11 березня залишився на попередньому рівні і становив 44,20 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,68 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і складав 51,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,73 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро також не змінився і складав 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

