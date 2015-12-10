Рада звернеться до іноземних держав із закликом посилити санкції проти Росії – депутат

Про це повідомила співавтор проекту Постанови, народний депутат, член фракції партії "Блок Петра Порошенка" Ірина Фріз.

Співавторами постанови є також народні депутати України Ірина Геращенко, Ганна Гопко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Павло Кишкар та Марія Іонова.

Як пояснила Фріз, нагальна потреба у такому зверненні виникла у зв’язку зі змінами у безпековій ситуації в Україні.

“Незважаючи на деяке зменшення кількості обстрілів в зоні АТО та прямих бойових зіткнень, агресія з боку РФ продовжується та трансформується у координацію, підготовку та здійснення терористично-диверсійної діяльності в Україні”, - зазначила Ірина Фріз.

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Вона звернула увагу що, 9 грудня 2015 року в містах Києві та Харкові затримана чергова диверсійно-терористична група, ядром якої є громадяни Російської Федерації, які планували здійснення терористичних актів на території нашої країни.

“Таким чином, спрямування на проведення терористичних актів та диверсій у великих містах України свідчить про здійснення державного тероризму з боку Російської Федерації, що урівнює її з загрозами, що виходять з боку Ісламської держави”, - наголосила Фріз.

За словами народного депутата, звернення Ради передбачає заклик до ООН, ЄП, президента Європейської комісії, президента Ради Європейського Союзу, генерального секретаря Ради Європи, генерального секретаря НАТО, голови ОБСЄ: продовжити та посилити санкції проти РФ; встановити персональні санкційні списки проти правлячої верхівки Російської Федерації які встановили режим державного тероризму; активізувати міжнародний моніторинг за ситуацією в окупованих Російською Федерацією територіях у сфері дотримання прав і свобод людини та негайно реагувати на будь-які порушення; підтримати зусилля України, що спрямовані на звільнення громадян України, які незаконно утримуються на території Російської Федерації; не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської терористичної агресії проти України; вимагати від Російської Федерації повного та безумовного виконання взятих мінських зобов’язань, негайного і безумовного звільнення усіх українських політичних заручників та в’язнів та відмови від практики міжнародного тероризму.

Фріз повідомила, що проект постанови для голосування в сесійний зал ВРУ планується на 11 грудня.