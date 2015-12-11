В ЄС ще не знають, коли саме буде ухвалено рішення щодо санкцій для Росії: вони будуть продовжені, але невідомо коли

Скоріш за все, це станеться до Різдвяних свят, тобто, до кінця грудня цього року, сказав журналістам в п'ятницю в Брюсселі високопосадовий дипломат, передає власний кореспондент УНІАН.

"Щодо санкцій, то ще можливо, що це може статися на засіданні Ради ЄС із закордонних справ (у понеділок, 14 грудня), але, скоріш за все, цього не буде. Як вам відомо, під час засідання постійних представників країн ЄС не було досягнено єдності. Це не стосується змісту, але процедури. Треба подивитися, що станеться за ці вихідні на рівні послів та у понеділок вранці. Але станом на зараз, це не планується", - сказав він.

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На думку високопосадового дипломата, скоріш за все, ЄС повернеться до цього питання пізніше. "У нас для цього є час - до кінця січня. Я думаю, це станеться до Різдва", - припустив він. (Різдво в Європі святкують 24-25 грудня.)

За словами європейця, дискусія точиться "виключно навколо процедури".

"Немає обговорення щодо змісту, не обговорюються якісь імена. Я думаю, що ми ухвалимо все, як є. Але дискусія точиться щодо того, коли це має бути зроблено і на якому рівні. Скоріш за все, це станеться на рівні постійних представників та пунктом А (без обговорення) на засіданні Ради, скоріш за все, не у понеділок, але це не має бути Рада із закордонних справ. Коли це погоджено на рівні постійних представників, це може бути будь-яка Рада, тому що немає розбіжностей щодо самих санкцій", - наголосив він.

Також це питання не буде розглядатися на наступному саміті ЄС на рівні глав держав та урядів. "Я не думаю, що глави держав та урядів будуть це обговорювати", - вважає дипломат.