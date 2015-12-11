Росія повинна вплинути на бойовиків, щоби припинити військове протистояння на Донбасі - Великобританія в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рікрофт сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

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Дипломат заявив, що на Донбасі спостерігається глибоко тривожна ситуація з трьох принципових причин.

"По-перше, Мінські угоди як і раніше – не виконані. Не встановлено мир", - наголосив Рікрофт.

Другою причиною він назвав погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі, що може продовжуватися під час усієї зими.

"По-третє, Крим як і раніше незаконно анексований. Права людини продовжують піддаватися репресіям", - заявив Рікрофт.

Дипломат нагадав, що на Донбасі з початку військового протистояння більше 9 тис. осіб було вбито та понад 20 тис. поранено.

Він висловив занепокоєння, що люди продовжують гинути через протипіхотні міни, застосування важкого озброєння, яке за Мінськими угодами потрібно було відвести.

На його переконання, після вивчення звітів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, більшість дій, які призводять до загибелі людей, здійснюються бойовиками. У цьому зв’язку він сказав, що дуже важливо, щоб припинення вогню дотримувалося усіма сторонами.

Рікрофт закликав, щоб на Донбасі було проведене розмінування територій від протипіхотних мін та інших вибухонебезпечних предметів.

За його словами, ліквідація та очистка території від вибухонебезпечних предметів неможлива без припинення збройних зіткнень.

"Є один член в Раді безпеки, вплив якого може покласти кінець озброєним зіткненням, і натиск цієї сторони може привести до політичного урегулювання. Усі ми розраховуємо, що Росія це зробить, вплинувши на сепаратистів та шляхом виведення своїх військ та техніки, які як і раніше знаходяться в Україні", - наголосив Рікрофт.

Він переконаний, що Росія може вплинути, щоб не допускати погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі, тому що бойовики продовжують не тільки блокувати повний і безпечний доступ місії ОБСЄ, вони не дають доступ міжнародним гуманітарним організаціям на неконтрольовані Україною частини Донбасу.

"Зараз, на жаль, вплив Росії призводить лише до посилення напруженості", - заявив Рікрофт.