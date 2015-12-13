Нардеп Денисенко закликає тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за перевибори в Кривому Розі

Про це під час народного віче у Кривому Розі заявив народний депутат, член політради УКРОПу Андрій Денисенко.

Зокрема, він закликав мітингувальників провести коротку інформаційну кампанію: писати нардепам в соціальних мережах, робити заяви та звернення від громадських організацій, вимагаючи призначення нових виборів.

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"Я переконаний, що наступного тижня, спираючись на громадську думку, народні депутати, які називають себе патріотами, під вашим тиском проголосують за проведення нових виборів мера", – заявив Денисенко.

Також депутат висловив думку, що завдяки новим чесним виборам в Кривому Розі "буде покладено край ганебній практиці, коли до влади повертаються екс-регіонали".

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