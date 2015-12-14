Гройсман ініціює проведення на цьому тижні позачергового засідання Ради

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Гройсмана, на позачерговому пленарному засіданні мають бути розглянуті подані до парламенту проекти Державного бюджету на наступний рік і змін до Податкового кодексу.

"На четвер скликаю позачергове засідання Верховної Ради. Цієї п'ятниці, як тільки бюджет і пов'язані з ним законопроекти були подані Урядом до Верховної Ради, я дав доручення профільним комітетам розглянути їх і підготувати попередні висновки. До кінця року залишилось мало часу, тому ми маємо негайно розпочати розгляд Державного бюджету на наступний рік і розгляд змін до Податкового кодексу. 17 грудня бюджетний та податковий пакети мають бути представлені на пленарному засіданні", - йдеться в повідомленні.

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Гройсман сподівається, що відносно цих документів будуть знайдені рішення, які забезпечать фінансову стабільність в країні.

"Далі у нас буде можливість подати свої зауваження та пропозиції. Терміни дуже стислі, але ми маємо зробити все від нас залежне, щоб вийти на прийняття бюджету. Від тих рішень, які, я сподіваюсь, будуть знайдені, залежить фінансова стабільність в країні", - зазначив голова Верховної Ради.

На четвер скликаю позачергове засідання Верховної Ради. Цієї п'ятниці, як тільки бюджет і пов'язані з ним законопроекти ... Posted by Volodymyr Groysman on Monday, December 14, 2015

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Кабінет міністрів України вніс до парламенту проект державного бюджету на 2016 рік, а також проект змін до Податкового кодексу.

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Нагадаємо, компромісний варіант податкової реформи, розроблений Міністерством фінансів України й обговорений під час засідання Національної ради реформ при президентові України, передбачає скорочення кількості підприємців - платників єдиного податку до 958 тис. осіб з нинішніх 1,2 млн осіб і скорочення груп «єдиноподатників» до трьох з нинішніх чотирьох. Крім того, він передбачає збереження ставки податку на додану вартість у 20% для внутрішніх операцій, 0% - для зовнішніх операцій, 7% - для фармацевтичної індустрії, а також перехідний період сплати ПДВ для аграріїв терміном 1 рік, коли 75% податку сплачується в бюджет, а 25% залишається на спеціальних інвестиційних рахунках платників.

Як очікується, у разі прийняття податкової реформи ставки податків буде змінено з 1 січня 2016 року, а саме тіло нового Податкового кодексу, який налічує 700 сторінок - з 1 квітня 2016 року.