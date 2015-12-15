Чубаров: електроенергія до Криму не може постачатися, коли в угодах півострів не визначений як АР Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав після щорічної зустрічі Меджлісу кримськотатарського народу з головами дипломатичних місій в Україні.

Чубаров зазначив, що в публічному вимірі вже була висвітлена низка питань щодо вирішення можливого постачання електроенергії до Криму, що з одного боку повинно бути вирішене державними органами управління.

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Зокрема, він заявив, що мова йде "про можливості підписання тих чи інших договорів, які би були спрямовані на постачання або не постачання електроенергії".

Він наголосив, що кримські татари не підтримують постачання до Криму електроенергії, коли у договорах про постачання значиться замість української Автономної Республіки Крим, так званий "Кримський федеральний округ" окупаційної влади РФ.

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"Якщо не спроможеться Верховна Рада заборонити постачання електроенергії, хай тоді в Україні знайдеться хоча б одна людина - державний службовець, який буде підписувати документ, де буде написано "Кримський федеральний округ". Я думаю, що це як кажуть у таких випадках - це просто подібно політичній смерті", - заявив Чубаров.

При цьому він наголосив: "А піде Росія на те, щоб у цих документах було написано Автономна Республіка Крим? Тут теж у нас є бачення, що окупанти залишать самі Кримський півострів без електроенергії".