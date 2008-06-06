Україна може конфіскувати кораблі ЧФ, якщо їх вчасно не виведуть з Криму

Перший командувач Військово-Морського флоту України віце-адмірал Борис КОЖИН вважає, що Україна може на законних підставах конфіскувати російські військові кораблі, якщо Росія вчасно не виведе їх із Севастополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, так він прокоментував заяви російського керівництва про те, що Москва може збільшити свою військову присутність на території України більше ніж на 100 човнів.

«Якщо Росія буде продовжувати політичні ігри і не виведе вчасно свої кораблі з Севастополя, Україна може на законних підставах їх конфіскувати», - сказав Б.КОЖИН.

Він зазначив, що українсько-російський договір від 1997 року «лише відтермінував до 2017 року норму Конституції України про те, що перебування на українській території іноземних військ заборонено». «Після закінчення цього терміну, російські кораблі перебуватимуть в Криму на порушення Конституції України, а це створить підстави застосувати закон з усією суворістю», – зазначив він.

За словами Б.КОЖИНА, відповідно до Угоди 1997 року, Росія має вивести свої військові формування з Севастополя травня до 2017 року. Україна офіційно заявила, що продовжувати дію договору не буде. «За висновками експертів, для повного виведення флоту необхідно мінімум 10 років. Це означає, що Росія вже зараз має починати інтенсивний процес виведення своїх кораблів з Севастополя, а не збільшення їх кількості», - наголосив перший командувач Військово-Морського флоту України.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2008 року головнокомандувач Військово-Морського флоту РФ Володимир ВИСОЦЬКИЙ заявив, що базові угоди з питань Чорноморському флоту надають Росії можливість мати на території України до 100 бойових кораблів при наявності 35 та до 25 тисяч військовослужбовців при – 11 тисяч. З огляду на це головнокомандувач В.ВИСОЦЬКИЙ наголосив на відсутності перешкод в їх доукомплектуванні.

Міністерство закордонних справ України у відповідь заявило, що базові угоди між Україною і Росією щодо Чорноморського флоту РФ не передбачають право введення нових військових кораблів та суден ЧФ на територію України.

МЗС зазначає, що перелік військових кораблів та суден Чорноморського флоту, що належать Російській Федерації на території України, чітко зафіксований в Угоді між Україною і Росією про параметри поділу Чорноморського флоту.

Базові угоди не передбачають право введення жодних нових військових кораблів та суден Чорноморського флоту РФ на територію України. Питання заміни будь-якого із зазначених в базовій Угоді кораблів на новий може бути розглянуто в переговорному порядку за умови дотримання принципу – „клас на клас, тип на тип”, тобто заміни одного корабля на інший такого ж самого класу чи типу, наголошує МЗС України.

Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що “збільшення кількості особового складу військовослужбовців ЧФ РФ на території України не відповідає логіці його подальшого виведення”.