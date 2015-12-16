Туск закликає Росію змінити обраний нею курс у зовнішній політиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі після прибуття президента України Петра Порошенка для ведення переговорів.

Президент Європейської Ради висловив сподівання, що сьогодні під час спільних переговорів з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером та главою Української держави Петром Порошенком буде знайдено домовленість по невирішених питаннях.

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"Європа дотримуватиметься (свого - УНІАН) курсу, а Україна повинна дотримуватися курсу реформ. Росія повинна змінити свій курс", - наголосив Туск.

Президент Європейської Ради нагадав, що рік тому, коли він очолював першу зустріч Європейської Ради після зайняття своєї посади, лідери Європейського Союзу зобов'язалися залишатися на шляху підтримки України. "І ми зробили це, працюючи у наданні допомоги для стабілізації ситуації, та щоб переконатися - що зусилля України перетворюють країну у позитивному напрямку", - заявив Туск.