Єврокомісія виконає свої зобов'язання щодо безвізового режиму в разі, якщо Україна виконає свої - президент ЄК Юнкер

Це випливає з його слів, які він сказав у середу в Брюсселі перед початком засідання "міні-саміту" Україна-ЄС за участю керівництва Європейського Союзу та України, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Якщо Україна буде виконувати взяті зобов'язання, Комісія зробить те ж саме", - сказав Юнкер.

У цьому зв'язку він зазначив, що Україна у цій сфері "зробила значний прогрес". В якості прикладу такого прогресу президент ЄК назвав "важливий крок у боротьбі з корупцією" - заснування Антикорупційної прокуратури. "Тому ми рухаємося у правильному напрямку", - додав Юнкер.