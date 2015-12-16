Єврокомісія виконає свої зобов'язання щодо безвізового режиму в разі, якщо Україна виконає свої - президент ЄК Юнкер
21:40, 16 грудня 2015Політика
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Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що в разі виконання Україною зобов'язань у сфері запровадження безвізового режиму з ЄС, Європейська Комісія виконає свої зобов'язання - ухвалить відповідні рекомендації.
Україна у цій сфері "зробила значний прогрес" / eutopialaw.com
Це випливає з його слів, які він сказав у середу в Брюсселі перед початком засідання "міні-саміту" Україна-ЄС за участю керівництва Європейського Союзу та України, передає власний кореспондент УНІАН.
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"Якщо Україна буде виконувати взяті зобов'язання, Комісія зробить те ж саме", - сказав Юнкер.
У цьому зв'язку він зазначив, що Україна у цій сфері "зробила значний прогрес". В якості прикладу такого прогресу президент ЄК назвав "важливий крок у боротьбі з корупцією" - заснування Антикорупційної прокуратури. "Тому ми рухаємося у правильному напрямку", - додав Юнкер.
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