Оприлюднені фото "засідання" Саакашвілі і нардепів в дорогому японському ресторані

Про це написав радник Саакашвілі Олександр Боровик на своїй сторінці в Facebook.

"Ми разом. Готуємо антикорупційний форум", - написав Боровик.

На зустрічі були присутні депутати-антикорупціонери від БПП: Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Єгор Фірсов, антикорупційний активіст Віталій Шабунін, голова політради партії "Сила людей" Олександр Солонтай, нардеп від "Самодопомоги" Єгор Соболєв, голова фракції "Самопоміч" в Київраді Сергій Гусовський, лідер "Демократичного альянсу" Василь Гацько, а так само депутат Дмитро Добродомов.

Саакашвілі і борці з корупцією засідали в ресторані "Сумосан", який розташований за адресою бульвар Шевченка, 5, готель "Прем'єр-палас". "Сумосан" вважається найбільш дорогим японським рестораном в Києві.

За відгуками відвідувачів, ціни на салати стартують від 200 грн., а роли коштують від 250 грн. і вище. Заклад має високу оцінку серед суші-ресторанів СНД.