БЮТ відклав вигнання "біженця" у довгий ящик

БЮТ сьогодні не проводитиме свій з’їзд.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, проведення з’їзду перенесено на невизначений термін. Депутат також не уточнив, за яких обставин сьогодні не відбудеться раніше запланований з’їзд.

Як сказав В.ПИСАРЕНКО, під час з’їзду планувалося обговорити поточні партійні питання.

Вчора нардеп від БЮТ Володимир БОНДАРЕНКОна прес-конференції в УНІАН заявив, що питання про подальше перебування Ігоря РИБАКОВА в парламентській фракції БЮТ буде розглянуто на міжпартійному з`їзді Блоку Юлії Тимошенко.

“Завтра це питання буде розглянуто на з`їзді. Завтра з`їзд у нас у 17 годин”, - сказав В.Бондаренко, відповідаючи на запитання, чи має намір БЮТ ставити питання про виключення І.Рибакова з фракції у зв`язку з виходом його з демократичної коаліції.

При цьому народний депутат відзначив, що І.Рибаков взагалі потрапив в список БЮТ завдяки "надзвичайній порядності” Юлії ТИМОШЕНКО.