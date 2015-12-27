Ляшко вимагає перенести засідання у справі Корбана та проводити слухання через відеоконференцію з лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, у суді майже 25 хвилин тривала суперечка між народними депутатами та суддею.

Бєспрєдєл на суді у Корбана Опубликовано Олегом Ляшко 27 декабря 2015 г.

Депутат Віталій Купрій заявив, що суддя ухвалив незаконно чотири ухвали про зміну підсудності слухання справи Корбана. Він сказав, що ці ухвали суперечать одна одній.

Депутат Олег Ляшко заявив судді , що той "займається бєспрєдєлом".

Читайте такожДо суду у справі Корбана прибула викликана депутатом Купрієм слідчо-оперативна група

"Ваш голова суду родич працівника Генеральної прокуратури. Ви взагалі зацікавлені особи і ви комедію тут клеїте, що ви правосуддя вчиняєте. Ви виконуєте політичні замовлення зараз, і у вас очі бігають, як у злодія", - сказав Ляшко.

Він також заявив судді, що якщо він хоче видалити депутата Купрія, то хай видаляє усіх народних депутатів, присутніх на засіданні.

Своєю чергою суддя звернувся до судового розпорядника навести порядок у залі суду, але це звернення залишилось без уваги.

Депутати закликали суддю Чауса не порушувати закон та відправити Корбана на лікування.

Суддя відреагував, сказавши, що прокурори повинні надати або не надавати документи, і потім він прийматиме рішення.

Депутати Олег Ляшко та Андрій Денисенко нагадали судді, що Верховна Рада прийняла закон про проведення відеоконференції із медичного закладу, якщо людина хвора. Суддя сказав, що з таким зверненням ніхто не звертався. Сторона захисту сказала, що їй не дали сказати слова.

Ляшко закликав перенести засідання на робочий день і проводити слухання шляхом відеоконференції. "Корбана треба в лікарню, організовуйте відеоконференцію у робочий день і слухайте клопотання прокуратури", - сказав Ляшко.

Депутати почали заявляти, що суддя Чаус може відправитися у в'язницю за свої дії.

Суддя почав вимагати від присутніх у залі звільнити місця, щоб депутати не стояли перед суддею, а сіли на лавки. Це прохання судді залишилось без уваги.

Депутат Денисенко закликав суддю зробити самовідвід і не чинити злочин.

"Ви злочинець! Ви не суддя! Ви виконавець політичних замовлень", - повторив Ляшко.

Денисенко заявив, що у судді "руки залиті у крові".