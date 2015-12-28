Суддя вирішив проводити судове засідання по справі Корбана у розгромленій правоохоронцями залі без системи фіксації

Як передає кореспондент УНІАН, присутні у залі суду лікарі швидкої медичної допомоги заявили, що Корбан потребує госпіталізації.

При цьому Корбан, адвокати та народні дерутати продовжують залишатись заблокованими з боку правоохоронців.

Суддя попрохав вислухати позицію прокурора щодо госпіталізації. Прокурор Олександр Голінченко заявив, що треба визначити на яких підставах на даний момент Корбан потребує госпіталізації. Прокурор сказав, що за наявною інформацією слідства, Корбан може продовжувати участь у судовому засіданні за станом здоров'я.

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Також, суддя Чаус постійно заявляє, що судове засідання слухається у закритому режимі, але ці слова залишаються без уваги присутніх.

Суддя пообіцяв, що якщо усі присутні вийдуть з зали, він готовий проводити засідання та дозволить народним депутатам бути присутніми на закритому засіданні.

Також сторона захисту звинуватила правоохоронців, що ті не пускають інших лікарів, яких викликали до суду для госпіталізації.

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Суддя попрохав правоохоронців допустити лікарів для перевірки стану здоров'я Корбана.

До зали суду занесли носилки для госпіталізації.

Водночас як заявив захист лідера "УКРОПу", Корбан попрохав, щоб на час його обстеження усі присутні покинули залу суду.

Депутати домовилися із силовиками, що спочатку виходять правоохоронці із зали суду, а потім народні депутати разом із журналістами.

Силовики покинули залу судових засідань, а потім вийшли журналісти.

Корбана наразі оглядають лікарі.

Водночас прокурор Олександр Голінченко відмовлявся покидати залу судових засідань. У залі також залишилася низка народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Олексія Шевчука, суддя Чаус, який наразі розглядає справу Корбана, є фігурантом дисциплінарного провадження і щодо нього є рекомендація до звільнення за порушення присяги.