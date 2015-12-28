Суд відмовив адвокатам Корбана у відводі судді Чауса
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Києва Оксана Бірса відмовив адвокатам лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана у відводі судді Миколи Чауса.
Як передає кореспондент УНІАН, слідчий суддя заявила, що заява про відвід не підлягає розгляду.
Вона пояснила, тому що на час розгляду заяви, адвокат Андрій Мірошник не є уповноваженим захисником Корбана у зв'язку з відмовою від його послуг з боку Корбана.
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Суддя наголосила, що ухвала оскарженню не підлягає.
Раніше УНІАН повідомляв, що захист лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана зачитав відвід судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу.
Нагадаємо, що за словами адвоката Олексія Шевчука, суддя Чаус, який наразі розглядає справу Корбана, є фігурантом дисциплінарного провадження і щодо нього є рекомендація до звільнення за порушення присяги.