Суд відмовив адвокатам Корбана у відводі судді Чауса

Як передає кореспондент УНІАН, слідчий суддя заявила, що заява про відвід не підлягає розгляду.

Вона пояснила, тому що на час розгляду заяви, адвокат Андрій Мірошник не є уповноваженим захисником Корбана у зв'язку з відмовою від його послуг з боку Корбана.

Читайте такожСуд знову відмовив стороні захисту Корбана у забезпеченні невідкладного судово-медичного обстеження

Суддя наголосила, що ухвала оскарженню не підлягає.

Раніше УНІАН повідомляв, що захист лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана зачитав відвід судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу.

Нагадаємо, що за словами адвоката Олексія Шевчука, суддя Чаус, який наразі розглядає справу Корбана, є фігурантом дисциплінарного провадження і щодо нього є рекомендація до звільнення за порушення присяги.