Депутати Львівської міськради звернулися до Ради і президента з вимогою припинити політичні репресії
30 грудня на сесії Львівської міської ради депутати ухвалили звернення до Верховної Ради України та Президента України щодо припинення політичних репресій та звільнення політв'язнів, ініційоване «Українським об’єднанням патріотів – УКРОП».
Про це повідомляє прес-служба партії УКРОП.
Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив на консолідованій підтримці цього звернення, за яке проголосували більшість депутатів Львівської міської ради, а дехто з них підписався під текстом особисто.
Читайте такожУ повному тексті рішення суду про арешт Корбана багато дивних моментів - адвокат
У зверненні, зокрема, наголошується, що політичні репресії, переслідування за патріотичні переконання та свавілля правоохоронної системи в Україні набули загрозливих масштабів. «Це стосується політиків і громадських активістів партій «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», «Свобода», «Радикальна партія», «Самопоміч», «Правий сектор», волонтерів і добровольців, які ризикували своїм життям заради майбутнього України. Ми, депутати Львівської міської ради, також приєднуємось до ініціативи наших колег у Верховній Раді України – «Самопомочі», «Радикальної партії Олега Ляшка», «Народного контролю», – звільнити Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора України», – сказано в тексті звернення, яке зачитав керівник фракції УКРОП у Львівській міськраді Ігор Телішевський.
Читайте такожСуд вирішив взяти Корбана під варту на два місяці
У тексті звернення також йдеться про звільнення голови політради УКРОПу Геннадія Корбана: «Вимагаємо від Президента як гаранта конституційних прав і свобод громадян припинити політичні репресії! Негайно звільнити всіх політв’язнів, зокрема Геннадія Корбана! Притягти до відповідальності правоохоронців і суддів, які своїми діями паплюжать авторитет української держави!»