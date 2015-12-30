Депутати Львівської міськради звернулися до Ради і президента з вимогою припинити політичні репресії

Про це повідомляє прес-служба партії УКРОП.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив на консолідованій підтримці цього звернення, за яке проголосували більшість депутатів Львівської міської ради, а дехто з них підписався під текстом особисто.

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У зверненні, зокрема, наголошується, що політичні репресії, переслідування за патріотичні переконання та свавілля правоохоронної системи в Україні набули загрозливих масштабів. «Це стосується політиків і громадських активістів партій «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», «Свобода», «Радикальна партія», «Самопоміч», «Правий сектор», волонтерів і добровольців, які ризикували своїм життям заради майбутнього України. Ми, депутати Львівської міської ради, також приєднуємось до ініціативи наших колег у Верховній Раді України – «Самопомочі», «Радикальної партії Олега Ляшка», «Народного контролю», – звільнити Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора України», – сказано в тексті звернення, яке зачитав керівник фракції УКРОП у Львівській міськраді Ігор Телішевський.

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У тексті звернення також йдеться про звільнення голови політради УКРОПу Геннадія Корбана: «Вимагаємо від Президента як гаранта конституційних прав і свобод громадян припинити політичні репресії! Негайно звільнити всіх політв’язнів, зокрема Геннадія Корбана! Притягти до відповідальності правоохоронців і суддів, які своїми діями паплюжать авторитет української держави!»