Реформа МВС: Геращенко анонсував зміну підходів до роботи таємних агентів (відео)
Одним із пріоритетів реформи правоохоронних органів в Україні стане зміна підходу до роботи таємних агентів.
Про це заявив народний депутат від "Народного фронту", позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко, передає "112 Україна".
Він зазначив, що раніше зарплата агентів становила 2 тис. грн.
"Скільки може отримувати агент, який перебуває у злочинній спільноті і готовий, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, тому що його можуть вбити, побити тощо, повідомляти інформацію про життя злочинної спільноти? Аж трохи більше, ніж 2 тис. грн. Тобто людина може бути убита, розтерзана, її можуть катувати за 2 тисячі грн на місяць", - сказав Геращенко.
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За його словами, зараз переглядаються підходи до агентурної роботи.
"Якщо раніше на агентурну роботу особливо не звертали уваги і вихолощувалась якість роботи карного розшуку, то сьогодні це буде один з пріоритетів... Ми будемо відновлювати агентурну роботу, щоб вона знову вийшла на високий рівень, тому що саме завдяки роботі агентури можна розкривати найскладніші злочини - ті, які були скоєні без свідків, з яких немає відеозаписів, і дізнатися інформацію можна лише зі злочинного середовища", - зазначив нардеп.
Раніше у Центрі рекрутингу до Національної поліції України повідомили, що у Києві та області переатестацію не пройшли 13% поліцейських й вони будуть звільнені.