700 козаків з Росії, Білорусі та Придністров'я зібрались у Криму

600-700 козаків зібралися в центрі Сімферополя на III Міжнародний козачий форум.

Як передає кореспондент УНІАН, форум приурочений до Дня Росії. У ньому беруть участь козаки Придністров`я, Білорусі, ряду регіонів Росії - Далекого Сходу, Кубані, Оренбурга, а також кримські козаки.

Захід проходить під прапорами Росії, Криму, прапорами козачих організацій, партії «Руський блок» і Російської громади Криму. Перед початком форуму був відслужений молебень. Козаків привітали представники Верховної Ради і Ради міністрів автономії.

Зокрема, лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ подякував «братам-козакам» «за вірність Росії, нашій єдиній вітчизні, за вірність віри православній».

Отаман Всевеликого війська Донського, депутат Державної Думи Росії Віктор ВОДОЛАЦЬКИЙ звинуватив сили, що йдуть із заходу, в спробі «зруйнувати слов`янське братство» РФ, України і Білорусі.

Водночас, представники правих партій вважають, що форум козаків фінансується за рахунок Росії. «Кримська влада виражає інтереси іншої держави, в центрі міста, під її наглядом проходять такі акції. Сюди вкладає гроші та держава, свято якої відзначається сьогодні», - сказав в коментарі журналістам лідер Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН.

Разом із тим, член президії парламенту автономії, лідер Кримської організації партії «Руський блок» Олег РОДИВІЛОВ, коментуючи дане висловлювання, зазначив, що сьогодні «жодне державне утворення» належним чином не допомагає козачому руху.