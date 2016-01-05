ФСБ допитала керівника бібліотеки Українського культцентра в окупованій Феодосії - ЗМІ

Як повідомляє "Крим. Реалії", представники спецслужби цікавилися діяльністю центру та особистостями його учасників.

«В цілому, запитували про її знайомства з учасниками Українського культурного центру, про цілі діяльності НКЦ, яку літературу для бібліотеки ми збираємо, які плани на 2016 рік, які найближчі заходи. Питання стосувалися і деяких учасників НКЦ, а конкретно – «з якою метою виїжджають в Україну», – повідомив активіст Леонід Кузьмін.

У той же час, зазначає видання, на сайті "кримського управління" ФСБ Росії немає інформації про допит Ірини Данилович.

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Філія бібліотеки Українського культурного центру в Криму була відкрита у Феодосії в серпні 2015 року.

На початку травня 2015 в Криму група кримчан-громадян України створила Український культурний центр. Організатори зазначають, що центр не збирається займатися політичною діяльністю. У своїй роботі вони мають намір зосередитися на збереженні і розвитку культури, освіти і вивченні історії.

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