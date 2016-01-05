Адвокат пояснила, чому ГПУ долучила до справи Корбана заяву депутатів про газові схеми

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Оксана Томчук повідомила журналістам після засідання Апеляційного суду Києва, де розглядалася скарга на рішення Дніпровського райсуду Києва про арешт Корбана терміном 60 діб.

Адвокат розповіла про обставини, яким чином, на її думку, справа Корбана з'явилася на розгляді у Дніпровському районному суді Києва.

Читайте такожГПУ відкрила справу за заявою захисту Корбана щодо втручання в розподільчу систему Апеляційного суду Києва

Зокрема, Томчук звернула увагу, що народним депутатом Андрієм Левусом та групою інших народних депутатів було подано заяву до Генеральної прокуратури України стосовно незаконної діяльності на території держави ряду підприємств російського бізнесу, а саме ТОВ "Газовий Альянс" та ТОВ "Нафтогазтрейд", до яких нібито має стосунок народний депутат від групи "Воля народу" Онищенко (раніше мав прізвище Кадиров).

За словами захисника, за невідомих обставин, заява народних депутатів до ГПУ про незаконну діяльність вказаних підприємств чомусь була долучена до справи Корбана.

Томчук розповіла, що у заяві депутатів "мова стосувалася роботи фактично підприємств групи Кадирова - тобто це російський бізнес в Україні - яка має спільні бізнес-інтереси з паном Фірташем, і фактично оператором цих процесів виступав нині покійний депутат Верховної Ради пан Єремєєв. Саме з приводу цих фактів було подано заяву групою народних депутатів на чолі з паном Андрієм Левусом".

Адвокат наголосила, що заява Левуса "якимось незрозумілим чином стосовно незаконної діяльності даних осіб та їх підприємств була долучена до справи Геннадія Корбана".

"Жодних пояснень, чому це відбулося, ми від прокуратури зараз не маємо. Постанова була підписана 24 грудня... Ми вважаємо, що було на меті досягнуто дві цілі. Перше - це штучний вибір зручного суду для розгляду заяви стосовно пана Корбана, а друге - це фактично повний похорон цієї заяви пана Левуса", - сказала Томчук.

"Я дуже прошу народних депутатів, які виступали авторами цієї заяви, звернутися із відповідними зверненнями до прокуратури з метою отримати пояснення, за яких підстав ця справа була долучена до кримінального провадження стосовно пана Корбана. Йому вона не інкримінується, будь-яких підозр стосовно цього епізоду Корбану не висувалося і не може бути висунуто, оскільки вона дійсно не пов'язана. Тому ми вважаємо, що у даному випадку має місце маніпуляція, яка відбулася з боку Генеральної прокуратури", - сказала Томчук.

Раніше депутат Левус у Facebook писав, що нові кримінальні провадження проти Корбана базуються, в тому числі, і на його заяві.

"Навесні цього року я з групою народних депутатів подав до ГПУ звернення щодо зловживань в сфері газовидобування. Зокрема щодо діяльності фірм екс-регіонала Онищенка-Кадирова ТОВ "Газовий Альянс" та ТОВ "Нафтогазтрейд". Ці підприємства відомі тим, що формують податковий кредит в безтоварних операціях з фіктивними фірмами. З відомих мені фактів, мова йде про ймовірне заниження податкових зобов'язань з ПДВ на десятки мільйонів. Активності від ГПУ в цьому питанні не було. Зараз виявляється, що відкрито кримінальне провадження, яке дивним чином використовують проти Корбана", - написав депутат.

Левус наголошував, що, за його інформацією, Корбан немає жодного стосунку до згаданих схем у сфері газовидобування.

Левус висловлював думку, що "ця ситуація є або свідомою політико-правовою провокацією, або ще одним виявом непрофесійності Генпрокуратури".