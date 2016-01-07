Аваков про критику ВСУ щодо ідеї звільнити всіх суддів: "Плювати на таку корпоративність"

Таким чином Аваков на своїй сторінці в Facebook відреагував на заяву Верховного суду, який засудив ідею міністра і звинуватив його в самопіарі.

"Верховний суд, великим текстом відреагував на дискурс, запропонований мною й низкою інших політиків про повне перезавантаження судів. Верховний Суд назвав це популізмом і натякнувши – мовляв не лізьте, займайтеся своїм – ми тут грамотні і без будь-яких політиків з виконавчої влади розберемося – пішов у венеціанський астрал.. Зачепило їх виходить. Побоюються", - написав міністр.

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Аваков зазначив, що судова реформа стосується не тільки суддів, але й політиків, "які одержали на виборах мандат на роботу і відповідальність перед людьми".

"Я розумію, що суддівський клан почне з усіх сил захищати себе – не допускаючи навіть дискурсу про реальні зміни. І мені плювати на таку корпоративність", - заявив він.

"Нинішня система судів себе повністю дискредитувала. Не визнавати це, ховатися від цього – справа недалекого, приреченого на крах суспільства. Миритися з цим не можна!" - наголосив міністр, додавши, що змінити ситуацію може тільки перезавантаження судової системи.

И СНОВА - О СУДЕ И СУДЬЯХ.Верховный суд, обширным текстом отреагировал на дискурс, предложенный мной и рядом других по... Posted by Arsen Avakov on Wednesday, January 6, 2016

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Як повідомляв УНІАН, голова МВС Арсен Аваков пропонує на три місяці зупинити роботу судів в Україні для формування нової судової системи. На його думку, необхідно повернутися до радикального проекту, на якому наполягав свого часу «Народний фронт», але не отримав підтримки. "Тоді йшлося про повну(!) заміну суддівського корпусу. Повне перезавантаження – з новим набором, професійним конкурсом і реальною зовнішньої атестацією нинішнього суддівського корпусу", - сказав Аваков.