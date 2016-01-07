Міграційна криза буде пріоритетним питанням під час головування Нідерландів у ЄС - прем'єр

Міграція стане пріоритетною темою під час головування Нідерландів в ЄС. Про це під час присвяченої передачі керівництва у Євросоюзі зустрічі, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє "ТАСС".

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За його словами, "ряд кроків (для врегулювання міграційної кризи) вже прийнято".

"Але ми повинні посилити безпеку наших зовнішніх кордонів і поліпшити умови щодо прийому претендентів притулку, - сказав Рютте. - Це має сприяти скороченню потоку біженців".

На відсутність згадки про Україну та Росію у виступі керівників ЄС звернув увагу брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише "Європейська правда".

"Жодного слова про Росію та Україну під час представлення планів на президентство Нідерладів Юнкером, Тіммермансом та Рютте", - написав він у "Твіттері", додаючи, що лідери згадали Туреччину.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня головування в Європейському Союзі на півроку перейшло від Люксембургу до Нідерландів.