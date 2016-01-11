Порошенко: армія переходить за показниками підготовки і оснащення до стандартів НАТО

Про це заявив президент Петро Порошенко сьогодні піж час зустрічі з військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської бригади у Тернополі, передає кореспондент УНІАН.

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«Практичні заходи з розвитку Збройних сил України супроводжуватимуться реформуванням Міноборони та Генерального штабу, які вже зараз переходять на структуру та принципи роботи, що прийняті в країнах-членах НАТО», - зазначив глава держави.

«Я можу це підтвердити, бо під час відвідання Центру спеціальних операцій НАТО у Бельгії ми отримали чітку підтримку реформаторських зусиль керівництва ЗСУ», - додав президент.

Також, за його словами, триватиме поступове наближення ЗСУ за показниками підготовки, технічного оснащення та всебічного забезпечення до стандартів Альянсу.