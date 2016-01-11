Порошенко: армія переходить за показниками підготовки і оснащення до стандартів НАТО
Збройні сили України (ЗСУ) поступово переходять за показниками підготовки, технічного оснащення та всебічного забезпечення до стандартів НАТО.
Про це заявив президент Петро Порошенко сьогодні піж час зустрічі з військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської бригади у Тернополі, передає кореспондент УНІАН.
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«Практичні заходи з розвитку Збройних сил України супроводжуватимуться реформуванням Міноборони та Генерального штабу, які вже зараз переходять на структуру та принципи роботи, що прийняті в країнах-членах НАТО», - зазначив глава держави.
«Я можу це підтвердити, бо під час відвідання Центру спеціальних операцій НАТО у Бельгії ми отримали чітку підтримку реформаторських зусиль керівництва ЗСУ», - додав президент.
Також, за його словами, триватиме поступове наближення ЗСУ за показниками підготовки, технічного оснащення та всебічного забезпечення до стандартів Альянсу.