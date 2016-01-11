Мера Дебальцевого визнали невинним в організації "референдуму "ДНР"

У вироку суду йдеться, що в діях Проценка відсутній склад кримінального правопорушення, передає "Четверта влада".

Вина Проценка полягала в тому, що 5 травня 2014 року, він, будучи міським головою м. Дебальцеве, умисно, з метою зміни меж території та державного кордону України всупереч законам України, головуючи на 74 позачерговій сесії Дебальцівської міської ради 6 скликання, виніс на розгляд сесії питання про виділення приміщень для проведення в м. Дебальцеве Донецької області так званого референдуму 11.05.2014 року про надання статусу державної незалежності самопроголошеній «Донецькій народній республіці».

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"Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зміну меж території і державного кордону України, Проценко виступив на засіданні зазначеної сесії Дебальцівської міської ради 05.05.2014 року із закликами щодо зміни меж території та державного кордону України шляхом проведення референдуму", - йдеться у тексті вироку.

Обвинувачений Володимир Проценко свою провину не визнав, та пояснив, що 5 травня 2014 року вранці біля будівлі виконавчого комітету зібралося близько 400 громадян, які не пропускали працівників виконкому на роботу, вимагали проведення сесії, погрожуючи захопленням виконкому та інших адмінбудівель, про що він дзвонив в обладміністрацію і СБУ. Потім на двох КАМАЗах приїхали озброєні люди, як з'ясувалося пізніше, з організації «Оплот». Виконком був оточений озброєними людьми, які вимагали проведення сесії. До нього нібито підійшли представники ініціативної групи, які вимагали скликати сесію, але не повідомили, з яких питань. До оргвідділку були викликані депутати на сесію, на яку було винесено питання про соціально-політичну ситуацію.

Проценко стверджує, що в сесійний зал його супроводжували озброєні люди. Потім він начебто відкрив сесію, після чого виступив В'юков від депутатського корпусу "Партії регіонів" і запропонував внести до порядку денного питання про виділення приміщень для плебісциту. Голосуванням депутатського корпусу це питання було внесено до порядку денного сесії, а потім проголосовано і прийнято відповідне рішення. Сам текст рішення сесії, за словами Проценка, він не готував і не підписував, печатка також зберігалася не в нього.

У результаті суд погодився з показаннями Проценка і визнав його невинним.

Раніше УНІАН повідомляв, що правоохоронці затримали мера міста Дебальцеве Донецької області Володимира Проценка, який переховувався від слідства. Раніше він зімітував своє викрадення, а пізніше вчинив спробу дестабілізувати роботу державних установ міста, посіяти паніку серед жителів, заявивши, що місто оточене.