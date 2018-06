Слова Обами про Україну як про "країну-клієнта" Москви викликали здивування у експертів

Про це повідомляє "Голос Америки".

Говорячи про загрози, які постали перед США та світом, Обама згадав і Росію та її дії в Україні. При цьому вибір президентом слів щодо України викликав справжній сплеск активності в експертному середовищі.

"У сьогоднішньому світі, нам загрожують не так "імперії зла", як країни, які розвалюються на очах. Близький схід проходить через період трансформації, який триватиме покоління, але має коріння у конфліктах з тисячолітньою історією. Від перехідного етапу в економіці Китаю розходять хвилі по цілому світу. Росія, у час коли її економіка падає, витрачає значні ресурси на підтримку України та Сирії - країн, які виходять з орбіти її впливу. А міжнародна система побудована нами після Другої світової ледь порається із цією новою реальністю", - заявив Барак Обама.

Отже президент США буквально заявив, що "Росія ... витрачає значні ресурси на підтримку України та Сирії".

Мовою оригіналу це звучить так : Even as their economy contracts, Russia is pouring resources to prop up Ukraine and Syria – states they see slipping away from their orbit.

Для носіїв мови та експертів-міжнародників ця фраза виявилась загадкою.

Деякі оглядачі поспішили припустити, що використання саме таких слів Обамою є просто наслідком недогляду у складному процесі редагування промови.

"Обмовка щодо України не здивує тих, хто пройшов через багатошарову перевірку, щоб особисто бути присутнім на виступі Обами. Це не просто - стиснути закордонну політику США до 4-5 абзаців", - пише Ендрю Вейсс, віце-президент аналітичнго центру Carnegie Endowment.