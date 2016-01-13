Слова Обами про Україну як про "країну-клієнта" Москви викликали здивування у експертів
Оглядачі та експерти звернули увагу на підбір слів американським президентом Бараком Обамою про Росію, яка "підтримує" Україну.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Говорячи про загрози, які постали перед США та світом, Обама згадав і Росію та її дії в Україні. При цьому вибір президентом слів щодо України викликав справжній сплеск активності в експертному середовищі.
"У сьогоднішньому світі, нам загрожують не так "імперії зла", як країни, які розвалюються на очах. Близький схід проходить через період трансформації, який триватиме покоління, але має коріння у конфліктах з тисячолітньою історією. Від перехідного етапу в економіці Китаю розходять хвилі по цілому світу. Росія, у час коли її економіка падає, витрачає значні ресурси на підтримку України та Сирії - країн, які виходять з орбіти її впливу. А міжнародна система побудована нами після Другої світової ледь порається із цією новою реальністю", - заявив Барак Обама.
Отже президент США буквально заявив, що "Росія ... витрачає значні ресурси на підтримку України та Сирії".
Мовою оригіналу це звучить так : Even as their economy contracts, Russia is pouring resources to prop up Ukraine and Syria – states they see slipping away from their orbit.
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Для носіїв мови та експертів-міжнародників ця фраза виявилась загадкою.
Деякі оглядачі поспішили припустити, що використання саме таких слів Обамою є просто наслідком недогляду у складному процесі редагування промови.
"Обмовка щодо України не здивує тих, хто пройшов через багатошарову перевірку, щоб особисто бути присутнім на виступі Обами. Це не просто - стиснути закордонну політику США до 4-5 абзаців", - пише Ендрю Вейсс, віце-президент аналітичнго центру Carnegie Endowment.
#Ukraine flub won't shock anyone who's endured #SOTU clearance process at WH. Covering US foreign policy in 4-5 paras is no picnic @tufkaa
— Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) January 13, 2016
Вейсс також додав, що Обама напевне мав на увазі позику Путіна Януковичу, за яку Україна зараз, здається, судитиметься із Москвою.
Втім критично налаштовані оглядачі, здається, радо вхопились за буквальний текст промови президента, як предмет для далекосяжних висновнків про політику США щодо України загалом.
"Це просто сором", - твітує про добір слів Обамою Кейсі Мічел, дописувач видань Politico та Diplomat.
"Може через те, що він так вважає він і блокував підтримку озброєння України за яку виступали провідні представники його кабінету - Байдена, Керрі, Картера (міністр оборони", - розвиває свою думку Мічел.
Maybe this is why Obama vetoed prominent Cabinet support - Kerry, Biden, Carter, etc. - for helping arm Ukraine. https://t.co/nYPN4ivOc7
— Casey Michel (@cjcmichel) January 13, 2016
Чимало оглядачів взагалі дійшли висновку, що слова Обами можна тлумачити так буцімто він вважає Україну "державою-клієнтом", тобто утриманкою, або сателітом Росії.
"Україна - наш союзник, а не "держава-клієнт" Росії, пане Президент! Те, що президент назвав нашого друга та союзника Україну "державою-клієнтом" Росії вказує на тривожний брак розуміння геополітичних реалій", - обурився конгресмен-республіканець Пітер Роскам.
Calling our friend and ally #Ukraine a Russian "client state" shows an alarming lack of understanding of geopolitical realities. #LastSOTU
— Peter Roskam (@PeterRoskam) January 13, 2016
#Ukraine is our ally, not a "client state" of Russia, Mr. President. #LastSOTU
— Peter Roskam (@PeterRoskam) January 13, 2016
"То Україна тепер держава-клієнт Росії?", - твітує Джемі Кірчик, відомий послідовним викриттям Кремля, висвітленням кризи в Україні та критикою закордонної політики чинного президента США.
Ukraine is a Russian client state?
— Jamie Kirchick (@jkirchick) January 13, 2016
Втім обмовка Обами привернула увагу тих, кого не можна запідозрити в надто критичному ставленні до Обами.
"Це так обмовився? Бо Москва точно намагається дестабілізувати Україну", - поправляє президента США Крістофер Міллер з впливового видання Mashable.
In #SOTU, Obama says "#Russia is pouring resources in to prop up #Ukraine." Misspoke? B/c Moscow is def trying to destabilize Ukraine.
— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 13, 2016
"Я думаю Україні не сподобається, що її назвали державою-клієном Росії", - твітує декан школи дипломатичної служби в American University, Джим Ґолдґеєр.
I don't think #Ukraine will like being called a client state of #Russia#SOTU
— Jim Goldgeier (@JimGoldgeier) January 13, 2016
На фразу звернув увагу і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
"Дивні слова. Бо більше схоже, що Москва витрачає ресурси на те, щоб дестабілізувати Україну", - твітує він.
Пайфер також висловив думку, що добір слів президентом США став наслідком помилки спічрайтера.
POTUS: #Russia “is pouring resources in to prop up #Ukraine.” Odd line. More like Moscow pouring resources in to destabilize Ukraine. #SOTU
— Steven Pifer (@steven_pifer) January 13, 2016
POTUS: #Russia “is pouring resources in to prop up #Ukraine.” Odd line. More like Moscow pouring resources in to destabilize Ukraine. #SOTU
— Steven Pifer (@steven_pifer) January 13, 2016
А Майкл Вейсс, редактор видання The Daily Beast, відомий експерт з української кризи, знайшо у словах Обами зерно істини.
"Ну, у певному сенсі, він правий. Росія таки вливає гроші у підтримку певної версії України...", - твітує експерт.
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Між тим інші коментатори та ЗМІ взагалі назвали частину промови Обами, яка стосувалась зовнішньої політики слабкою.
Вони, наприклад, звернули увагу, що Обама переплутав СРСР з Росією (заявив, що росіяни запустили супутник у космос - прим. ГА) та відзначив, що нинішні конфлікти на Близькому сході мають "тисячолітнє" коріння.
Критики, які звернули увагу на цю репліку Обами, відзначили серед іншого, що навіть провідна релігія регіону Іслам не має настільки тривалої історії.
Окремі дотепники навіть припустили, що Обама не знає історії регіону і міг би з таким же успіхом назвати винуватцем нинішніх конфліктів біблійного царя Вавилона Навуходоносора.
Honestly, between this and the Ukraine remark about Russia propping it up, some foreign policy bits were sloppy. https://t.co/ixQqV9rzFT
— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 13, 2016
"Чесно кажучи, між добором Обамою слів про Близький схід та його словами про те, що Україну підтримує Росія, вистачало слабких місць у частині промови про закордонну політику", - твітує вже згаданий Крістофер Міллер з Mashable.
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Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама заявив у щорічній промові перед Конгресом, що Україна і Сирія "йдуть з орбіти впливу Росії". "Незважаючи на те, що її економіка скорочується, Росія спрямовує ресурси на підтримку України і Сирії - держав, які на їхніх очах вислизають з їхніх орбіти впливу", - йдеться в тексті промови Обами. Текст промови поширив Білий дім.