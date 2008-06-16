Ющенко каже, що не буде дружити з НАТО проти когось

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про необхідність деполітизувати питання інтеграції України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хоопом СХЕФФЕРОМ прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що особливо це стосується тієї політизації, яку привносить зовнішня політика.

«Я ще раз хочу заявити, Україна не має планів розміщення на власній території будь-чиїх баз, хочу підкреслити, це норма чинної Конституції. По-друге, мені б хотілось, щоб внутрішній діалог допоміг нам розвіяти легенди, які формуються навколо того, що приєднання України до ПДЧ чи потім наше членство в НАТО зобов’язує Україну брати участь у збройних конфліктах. Це є повна нісенітниця», - підкреслив Президент.

Також він назвав вигадкою те, що після отримання членства в НАТО на території України буде розміщена ядерна зброя. Він нагадав, що Україна ще 15 років тому дала міжнародні гарантії відносно недопущення розміщення на своїй території ядерних арсеналів.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що питання вступу України до НАТО буде вирішуватись виключно у демократичний спосіб через проведення всеукраїнського референдуму.

«Рішення України буде незалежним і суверенним», - сказав він.

Президент вкотре наголосив, що це рішення буде прийматись не проти іншої сторони.

«Політика приєднання до Плану дій відносно членства, чи політика майбутнього членства України в НАТО - це не політика проти когось. Вона не має ні російського забарвлення, ні іншого, вона має одне національне забарвлення: ми хочемо бачити Україну вільною, політично незалежною, а її територію - цілісною», - підкреслив глава Української держави.

Він також наголосив, що третя сторона, яка не є членом НАТО, не повинна мати права вето на рішення щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зазначив, що необхідно відділити питання ПДЧ від питання набуття членства в НАТО.