Питання боротьби з корупцією буде для Яценюка ключовим протягом усього року - політолог

Про це заявив політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

Він зазначив, що в той час, поки президент Порошенко і міністр фінансів Яресько просять гроші у західних інвесторів на економічному форумі в Давосі, глава уряду чітко позначив, що питання боротьби з корупцією буде для нього одним з ключових протягом усього року.

«Прем'єр-міністр заявив про створення служби фінансового розслідування. Зрозуміло, що вона повинна буде тісно взаємодіяти з державним аудитом і Національним антикорупційним бюро. Це могло виявитися звичайною нарадою для галочки, якби не чітка установка на те, що потрібно не плодити нові органи по боротьбі з корупцією і не забюрократизовувати цю діяльність, а чітко розділити між різними підрозділами функції, щоб кожен розумів, чим він займається і за що він відповідає», - підкреслив експерт.

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«Це говорить про системний підхід до вирішення проблеми, про наявність у Яценюка розуміння небезпеки бюрократизації боротьби з корупцією», - додав він.

Небоженко також заявив про «абсолютно нове явище, настільки рідкісне серед доморощених політиків – відкрите небажання Яценюка привласнити собі всі плоди боротьби з корупцією». «Він продемонстрував, що не збирається створювати якусь особисту структуру, яка боролася б за повноваження і бюджет. І це дуже важливо», - пояснив політолог.

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За словами експерта, в ході наради з керівниками силових відомств прем'єр-міністр виокремив три головні завдання у боротьбі з корупцією: повернення грошей Януковича і його оточення; серйозна антикорупційна робота всередині державних монополій, які загалом є однією з головних корупційних майданчиків в країні і, нарешті, така ж робота серед всіх держчиновників – від першого до п'ятого рангу.

«Це достатньо серйозні завдання, важливість якого визнає як Захід, так і громадяни України, і їх виконання стане критерієм для того, щоб зрозуміти: працюють у нас численні антикорупційні структури чи ні», – підсумував Небоженко.